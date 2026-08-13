Non ce l’ha fatta il pensionato 72enne di Sciacca che due giorni fa aveva accusato un malore dopo essersi tuffato da una imbarcazione. L’uomo, che si trovava nei pressi della spiaggia di Capo Bianco a Cattolica Eraclea, è deceduto nelle scorse ore all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove era stato trasferito d’urgenza.

Il saccense era stato soccorso da un medico e un infermiere che si trovavano casualmente in spiaggia. Sono stati i primi a praticare le manovre rianimatorie e allertare il 112. Quindi era stato deciso di trasferire il paziente all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove, purtroppo, è deceduto nelle scorse ore.

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