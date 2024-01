La donazione dell’ex senatore Marcello Dell’Utri alla città di Agrigento, riguardante un Fondo librario, non ci sarà. L’Ente Parco Valle dei Templi infatti, non può accogliere la richiesta di istituzione di una Fondazione Libraria al suo interno perché nello specifico non è contemplato nella Legge regionale istitutiva del Parco stesso. Dunque, la proposta della “Fondazione Biblioteca di Via del Senato” di Milano, di istituire una biblioteca e un Centro di studi e ricerche sulla Sicilia, che aveva sollevato diverse reazioni polemiche per via dei trascorsi dell’ex senatore, è stata definitivamente rigettata dalla Regione Siciliana.

La decisione è stata ufficializzata dall’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato nel corso dei lavori dell’Assemblea Siciliana, rispondendo ad una interrogazione dei deputati Dem, Chinnici, Cracolici, Burtone, Dipasquale, Catanzaro, Safina, Spada, Venezia, Giambona, Leanza e Saverino. I deputati regionali avevano infatti chiesto se fosse intenzione del governo “assecondare la proposta progettuale avanzata dal senatore Dell’Utri con le annesse “imposizioni compensative” da lui prospettate e se fossero state attivate procedure relative alla realizzazione della biblioteca”.

Era stata la stessa Fondazione di via del Senato, anni fa, a far pervenire all’Ente Parco di Agrigento, richiesta per l’istituzione di una fondazione finalizzata alla realizzazione della grande biblioteca siciliana, “la più grande al mondo” (a detta di Dell’Utri) finanziata con lo scopo di gestire un importante patrimonio librario interamente dedicato alla regione siciliana. Inizialmente si era ipotizzato che il progetto culturale dell’ex senatore Dell’Utri potesse aver davvero trovato “casa” proprio nella Valle dei templi, e questo in considerazione del fatto che l’Ente Parco aveva avviato un progetto per la realizzazione di un centro culturale nel quale, lo stesso Dell’Utri aveva ipotizzato potesse trovare sede la futura Istituzione. L’Ente Parco infatti aveva dato il via ai lavori di restauro di “Casa Morello” un antico fabbricato che si trova nell’area a nord della Valle dei Templi, distante poco più di un chilometro dal tempio della Concordia nel cuore della Valle.

“L’iniziativa – ha precisato l’assessore Scarpinato – è stata bloccata fin dalla sua originaria proposta all’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Per quanto riguarda il progetto di “Restauro e valorizzazione di Casa Morello” i cui lavori sono stati aggiudicati nel dicembre scorso – continua l’assessore regionale ai Beni Culturali – l’iniziativa rientra nelle previsioni dell’articolo 1 della legge regionale del 2000 che, come è noto, assegna al Parco l’onere di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare l’obiettivo di perseguire fra l’altro l’identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali. Il progetto di restauro e valorizzazione, finalizzato alla realizzazione di un centro culturale, fa parte di un programma più ampio che riguarda l’area in esame, che nell’ultimo decennio il Parco ha intrapreso e che ha già riguardato il restauro del Santuario di Demetra e della soprastante chiesa di S. Biagio, il restauro del Santuario Rupestre e la realizzazione di un percorso di visita che, attraverso l’area del quartiere punico, unisce il cuore della Valle con la sua zona posta a nord. Quest’area attualmente non è aperta al pubblico; tuttavia, il completamento di Casa Morello costituisce l’ulteriore tassello, per pervenire ad una fruizione e valorizzazione più ampia”.

Marcello Dell’Utri, che vorrebbe far diventare la “sua” biblioteca siciliana il “fiore all’occhiello” delle iniziative culturali in vista di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, utilizzando anche fondi finanziari propri, derivanti da un lascito di Silvio Berlusconi, ha fatto sapere di ritenere la notizia del diniego, solo una “fake news”.

