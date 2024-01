In riferimento alle voci circolate in questi giorni in merito ai lavori di messa in sicurezza degli edifici del Liceo Scientifico “Leonardo”, l’ istituto si è sentito in dovere di diffondere una nota di chiarimento.

“Il secondo piano dell’istituto è stato interessato nei giorni scorsi da interventi finalizzati all’eliminazione delle parti ammalorate di alcuni intonaci per garantire la massima sicurezza dei luoghi”. Spiegano dal Liceo Scientifico “Leonardo” . “Ciò ha determinato l’esigenza di organizzare l’attività didattica in orario pomeridiano- scrivono ancora- per velocizzare le predette operazioni, data l’assenza nel nostro Liceo di aule vuote e inanimate a far bella mostra di sè, in cui riallocare le classi interessate. Nella nostra scuola infatti ogni spazio è tutti i giorni vivo e brulicante di giovani studenti e docenti.

Nel ringraziare pertanto le famiglie degli alunni per la consueta, piena ed incondizionata collaborazione manifestata nel comune interesse della garanzia del servizio dì istruzione, si sottolinea che sono già in corso i lavori di ripristino dei luoghi e che prestissimo restituiremo spazi ancora più sicuri ai nostri ragazzi.

La scuola continua ad accogliere tutti i giorni con lo stesso entusiasmo e con l’onestà

intellettuale che ha sempre contraddistinto la propria comunità professionale tutti gli studenti ed i loro genitori che vorranno visitare le innovative aule didattiche e i laboratori del futuro”. Concudono dal Liceo “Leonardo”.