Salvatore Palumbo Piccionello, studente del quarto anno presso la sede di Agrigento di Euroform ha intrapreso un percorso di studi nel settore agroalimentare e ha già iniziato a mettere in pratica le sue competenze nel mondo del lavoro.

Salvatore, grazie per esserti concesso per questa intervista. Cominciamo dal tuo percorso formativo presso Euroform. Cosa ti ha spinto a intraprendere gli studi in questa scuola e quali sono state le tue prime impressioni?

Salvatore Palumbo Piccionello: Ciao a tutti. Quando ho deciso di frequentare Euroform ad Agrigento, avevo delle buone impressioni fin dall’inizio. La scelta è stata motivata dalla reputazione della scuola e dalla presenza di docenti altamente qualificati nel settore agroalimentare. La mia curiosità e passione sono state confermate sin dai primi giorni di lezione.

Puoi condividere con noi come la tua esperienza a Euroform ha influenzato il tuo approccio al mondo del lavoro nel settore agroalimentare?

Salvatore Palumbo Piccionello: Assolutamente si. Grazie agli insegnamenti dei docenti e alla varietà di figure professionali incontrate durante il percorso, ho acquisito conoscenze fondamentali che mi hanno permesso di muovermi al di fuori del contesto scolastico e inserirmi con successo nel mondo del lavoro.

Raccontaci dei tuoi primi passi nel mondo del lavoro e delle esperienze che hai avuto finora.

Salvatore Palumbo Piccionello: Ho iniziato la mia carriera lavorativa nel 2021 presso una pizzeria pluripremiata nella provincia di Agrigento. Durante questo periodo, ho avuto l’opportunità di approfondire le tecniche di panificazione e di imparare a gestire i lieviti madre. È stato un periodo di crescita professionale e personale.

Di recente, hai iniziato a lavorare presso il panificio Terra Dunci. Puoi condividere con noi cosa ti ha attratto in questo nuovo percorso e quali sono le sfide e le soddisfazioni che hai incontrato?

Salvatore Palumbo Piccionello: Ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso presso il panificio Terra Dunci perché è un luogo molto noto nella provincia di Agrigento, specializzato in prodotti a lunga lievitazione e utilizza solo il lievito madre. È un ambiente che valorizza le tradizioni e la qualità. Le sfide sono sempre presenti quando ci si misura con nuove tecniche, ma sono anche queste sfide che rendono il lavoro appassionante. Le soddisfazioni arrivano ogni volta che vedo il risultato finale e il gradimento dei clienti.

Guardando al futuro, quali sono i tuoi obiettivi nel settore agroalimentare e come Euroform ha contribuito a plasmare il tuo percorso professionale?

Salvatore Palumbo Piccionello: I miei obiettivi sono continuare a crescere professionalmente, magari specializzandomi ulteriormente nelle tecniche di panificazione. Euroform ha svolto un ruolo fondamentale nel fornirmi le competenze di base e la visione necessaria per muovermi con sicurezza nel settore agroalimentare. La scuola mi ha insegnato che la passione e la curiosità sono le chiavi per il successo.

Grazie mille, Salvatore, per aver condiviso la tua storia con noi. Siamo certi che il tuo percorso sarà fonte di ispirazione per altri aspiranti nel settore agroalimentare.

Salvatore Palumbo Piccionello: Grazie a voi. Spero che la mia esperienza possa motivare altri a seguire le proprie passioni e a sfruttare al massimo le opportunità offerte da una formazione di qualità come quella di Euroform.