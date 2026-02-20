Terravecchia nel centro storico di Agrigento. Nell’area antistante l’antica chiesa di San Giovanni di Dio sono stati completati i solai di copertura dei diversi locali seminterrati, utilizzati fino alla prima metà del secolo scorso come lavatoi, nonché il piano di calpestio della terrazza che consentirà il collegamento tra la Salita San Domenico e il Cortile Raccomandati.

«È stata inoltre ripristinata la riconnessione degli antichi percorsi urbani tra il Cortile Raccomandati, il Cortile Guarraci e il piano della chiesa, restituendo continuità e accessibilità a una parte importante del centro storico – dice l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana Gerlando Principato -. Sono state realizzate le scale di accesso alle aree dei lavatoi dal Cortile Raccomandati e un nuovo collegamento con i locali attraverso una scala di accesso dall’isolato del Cortile Guarraci».

«Sono stati completati anche gli interventi di illuminazione della scalinata San Domenico e sono in fase di realizzazione i dissuasori che verranno posizionati lungo via Barone, per migliorare sicurezza e fruibilità – continua Principato – . E proseguono inoltre le opere di messa in sicurezza finalizzate al restauro e al riutilizzo dell’antica chiesa di San Giovanni di Dio, insieme ai lavori per la realizzazione degli alloggi all’interno delle aree appartenenti all’ex Istituto Schifani».

«Terravecchia è oggi un cantiere vivo, dove recupero storico, nuova residenzialità e qualità degli spazi urbani procedono insieme, restituendo identità e futuro al nostro centro storico. Ringrazio – conclude l’assessore – il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, il consulente del Rup, l’Ufficio tecnico comunale e tutte le maestranze coinvolte per l’impegno e la professionalità».

