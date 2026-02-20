DECANTATO, tra vinili, calici e memoria: al Madison una notte che sa di anni ’70 e ’80

C’è un tempo che non passa mai davvero. Resta sospeso tra una nota che vibra nell’aria e un calice che riflette luci calde. È quel tempo fatto di canzoni indimenticabili, melodie suonate dal vivo, chiacchiere lente e sapori che raccontano storie.

Si chiama “Decantato” ed è molto più di una cena. È un viaggio sensoriale tra musica, vino e memoria, un’esperienza che sabato 28 febbraio 2026, alle ore 20, prenderà forma al Madison Ristorante di Realmonte.

L’iniziativa, firmata AIS Sicilia – delegazione Agrigento/Caltanissetta, unisce il piacere della tavola alla cultura del vino, in un dialogo armonico con le sonorità live degli anni ’70 e ’80. Un’epoca che ha lasciato tracce profonde nell’immaginario collettivo e che torna protagonista attraverso una live band capace di riaccendere emozioni autentiche.

Il format è semplice ma potente: una cena curata nei dettagli, il giusto vino in abbinamento e la musica che accende i ricordi. Non solo degustazione, ma racconto. Non solo intrattenimento, ma atmosfera. Il vino diventa narrazione, la musica diventa colonna sonora personale, il cibo diventa esperienza condivisa.

Il contributo di partecipazione è di 65 euro, per una serata che promette di coniugare qualità, convivialità e divertimento in un contesto elegante ma informale.

“Decantato” non è nostalgia. È riscoperta. È il gusto del tempo che ritorna, tra sapori e note che hanno segnato generazioni.

Per informazioni e prenotazioni: +39 377 360 2787 – 0922 816257.

Una serata per chi ama il vino.

Per chi ama la musica.

Per chi sa che certe emozioni, se ben decantate, migliorano con il tempo.

