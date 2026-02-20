Un diciannovenne di Porto Empedocle è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. I carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Stazione di Porto Empedocle, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale della città dei templi Nicoletta Sciarratta. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere.

Secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe ripetutamente minacciato di morte i genitori e li avrebbe picchiati a calci e pugni. Tutto è iniziato l’estate scorsa. Numerosi gli episodi, più volte sfociati in azioni violente da parte del diciannovenne. I due coniugi sono stati costretti a chiedere aiuto ai carabinieri.

