Rifiuti non differenziati, e abbandonati sulla strade: raffica di multe

Rifiuti non differenziati, altri collocati nei sacchi neri (vietato l’utilizzo), ed ancora abbandonati in strade cittadine. Complessivamente sono diciotto le multe elevate, nel giro di due settimane, dagli agenti del nucleo Ambientale della polizia Municipale di Agrigento.

I maggiori controlli sono stati concentrati nella zona del centro di Agrigento. Gli agenti hanno scoperto che ancora oggi in tanti non rispettano le regole: rifiuti abbandonati in ogni dove, altra spazzatura non differenziata correttamente. Da evidenziare che in pochi utilizzano il mastello.

E nonostante controlli e multe prosegue il fenomeno dei “lanciatori seriali”. Qualcuno è stato identificato e sanzionato. La piaga dell’abbandono indiscriminato di rifiuti è difficile da guarire. Ad Agrigento, questa pratica detestabile, è ancora piuttosto diffusa, nonostante le multe salate previste per i responsabili.