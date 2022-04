Brucia distributore, momenti di panico in ospedale

Qualche momento di panico, ma per fortuna, nessun danno a persone e cose, per un principio di incendio al secondo piano dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. E’ accaduto nella tarda serata di sabato quando dopo la segnalazione al 112, al presidio ospedaliero sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, e in via precauzionale, perfino l’autoscala del Comando provinciale di Agrigento. La chiamata giunta alla sala operativa parlava di un incendio nel reparto di Pediatria.

In realtà, il principio di incendio si è registrato lungo le scale. A prendere fuoco è stato il distributore di caffè. E il fumo, appunto, in poco tempo, ha invaso le scale e parte di un corridoio. I pompieri in poco tempo hanno spento le fiamme. Sul posto, anche i carabinieri della Compagnia canicattinese che, assieme ai pompieri, hanno appunto accertato le cause accidentali dell’evento.