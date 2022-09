Rifiuti non differenziati, altre 3 multe per gestori locali

Appena due settimane fa, furono sette le sanzioni a carico dei titolari di esercizi commerciali del centro cittadino. Ieri mattina, nuovo controllo, ed elevate altre tre multe, dagli agenti della polizia Municipale di Agrigento. I vigili urbani, accompagnati dagli operatori ecologici che si occupano del servizio di raccolta rifiuti, e alla presenza dell’assessore comunale Francesco Picarella, sono tornati a controllare i sacchi della raccolta differenziata, lasciati dalle parti delle vie Atenea e Pirandello, e strade circostanti.

Multati i titolari di tre locali che, non avevano correttamente differenziato i rifiuti, e uno ha anche lasciato la spazzatura, in un cumulo di rifiuti, a ridosso della scalinata che porta in piazza della Stazione, trasformata in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. Anche ieri stati aperti mastelli e sacchetti, e sono stati trovati rifiuti di ogni genere (cartoni, materiali in plastica, residui di alimenti, lattine, barattoli, bottiglie, e quant’altro).