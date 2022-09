Evade dai domiciliari dove stava scontando condanna: arrestato 46enne

Senza alcuna autorizzazione si è allontanato dalla propria abitazione, dove si trovava ai domiciliari per scontare una condanna, a 6 mesi di reclusione, per omissione di soccorso, inflitti dal Tribunale di Palermo, perché nel corso di un incidente stradale, con una persona gravemente ferita, non s’è fermato a prestare i soccorsi, per darsi alla fuga. Un canicattinese di 46 anni, è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti del Commissariato cittadino. L’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stato nuovamente collocato ai domiciliari.