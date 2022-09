Blitz in una casa di riposo, scoperte irregolarità: denunciata titolare

Non registrava e dava comunicazione dei pazienti anziani alloggiati, e nella struttura scoperte altre irregolarità, tra cui non c’erano nemmeno gli estintori. Il blitz è stato effettuato in una casa di riposo di Licata, dai carabinieri della locale Compagnia, unitamente ai loro colleghi del Nas di Palermo, e del nucleo Ispettorato del lavoro di Agrigento.

Il presidente di una cooperativa sociale Onlus, una trentaseienne di Licata è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Deve rispondere di mancata iscrizione all’albo comunale degli enti assistenziali, mancata comunicazione delle persone ricoverate e alloggiate, e gli è stata contestata anche la violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi del lavoro. Elevata anche una sanzione di duemila euro.