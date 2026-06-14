L’emergenza rifiuti torna a scuotere la provincia di Agrigento. Il sistema è sotto pressione, gli impianti sono in difficoltà e la discarica di Siculiana-Montallegro ha una scadenza che pesa come un macigno: il 31 dicembre.

L’assemblea dei sindaci della Srr Ato 4, presieduta da Vito Terrana, sindaco di Campobello di Licata, ha lanciato l’allarme sulla tenuta del ciclo dei rifiuti, ottenendo la convocazione di un vertice operativo per mercoledì prossimo all’assessorato regionale all’Energia.

Sul tavolo ci sono due nodi principali: il definanziamento di un impianto previsto per l’Agrigentino e la futura chiusura della discarica di Siculiana-Montallegro. I sindaci chiedono interventi immediati e propongono di limitare, o escludere, il conferimento dei rifiuti provenienti da Comuni esterni all’ambito territoriale, così da allungare la vita utile residua dell’impianto.

A spiegare la gravità della situazione è anche il neo sindaco di Agrigento, Michele Sodano: “Il raggiungimento dei limiti giornalieri massimi di conferimento dell’indifferenziato da parte di tutta la provincia, e le difficoltà tecniche che stanno interessando gli impianti e i centri di conferimento, non hanno consentito ai compattatori di liberarsi dei rifiuti già raccolti, mettendo duramente alla prova la capacità di effettuare il servizio fino a ora garantito”.

Da qui l’appello ai cittadini: ridurre il più possibile l’indifferenziato, il rifiuto che in questo momento sta mettendo maggiormente in crisi il sistema. Una richiesta che fotografa la fragilità di un settore dove basta poco per mandare in tilt raccolta, conferimenti e pulizia delle città.

Mercoledì, alla Regione, si capirà se arriveranno risposte concrete o se l’Agrigentino dovrà continuare a navigare in piena emergenza.

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