Favara oggi dice addio con commozione a Paolo Alaimo, 54 anni, già consigliere comunale, imprenditore stimato e figura apprezzata della vita pubblica cittadina, scomparso dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Con Paolo Alaimo, ha affermato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, ho condiviso gli scranni dell’aula consiliare “Falcone e Borsellino”. Pur appartenendo a schieramenti politici diversi, ci siamo sempre confrontati con rispetto reciproco, perché così dovrebbe essere quando si è chiamati ad amministrare la propria città, qualunque sia il ruolo ricoperto.

Alaimo era conosciuto anche per la sua attività imprenditoriale, avendo gestito per anni uno storico negozio di biciclette al Villaggio Peruzzo. Con la sua professionalità, la sua disponibilità e la sua cordialità, è stato per lungo tempo un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote di San Leone e dell’intero territorio. Sempre accogliente e pronto a dispensare consigli, era stimato da clienti e amici. Alla sua famiglia giungano il mio sincero cordoglio e quello dell’intera Giunta comunale.



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