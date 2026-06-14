Colta da un improvviso malore mentre faceva il bagno in mare. A perdere la vita una bambina di 7 anni, residente a Ravanusa. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Marianello a Licata. Da una prima ricostruzione la bimba si sarebbe sentita male mentre era in acqua. I soccorsi sono stati immediati.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con l’ambulanza e poi al vicino porto pescherecci di Marianello è atterrato l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare. Vani sono stati i tentativi di rianimarla. Gli agenti del commissariato di polizia, hanno avvisato il sostituto procuratore di turno in Procura ad Agrigento.

Giunti anche i militari della Guardia costiera. La salma è stata quindi trasferita in ospedale dove attualmente si trova all’obitorio. La piccola ha avuto complicazioni mentre l’elicottero che la stava trasferendo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta era ancora in volo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp