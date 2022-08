Rifiuti depositati da incivili, sequestrata discarica abusiva

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno sequestrato un’area di circa 150 metri quadrati, di contrada “Fondacazzo”, a Villaseta, alla periferia della città, in cui erano ammassati rifiuti di ogni genere, in particolare urbani non differenziati. Una vera e propria discarica completamente abusiva.

I militari dell’Arma stanno effettuando accertamenti per individuare il proprietario del fondo, ma anche gli autori dei conferimenti. Il sequestro rientra nelle attività di contrasto al fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti, sul territorio di Agrigento, e provincia, con contrada “Fondacazzo” che è diventata una “pattumiera” a cielo aperto.