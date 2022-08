Grande apprensione ad Agrigento, in queste ore per Alfonso Restivo, conosciuto da tutti come “Fonziu Purtusu”. È ricoverato in ospedale, al San Giovanni di Dio. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento sui social da parte di agrigentini che “tifano” per Fofó e sperano possa tornare presto tra le vie del centro storico di cui è attento conoscitore. Fonziu Purtusu, 85 anni, è una delle icone della città , uno dei personaggi più noti e amati da tutti, dai più piccoli ai più grandi.