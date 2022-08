Brucia auto di una donna, mistero sulle cause

Un incendio ha danneggiato l’autovettura, una Fiat Idea, intestata ad un quarantenne, di fatto in uso ad una trentaquattrenne, residente a Canicattì. Il mezzo era in sosta in via Spine. Ad accorrere per spegnere il rogo è stata la stessa donna.

I vigili del fuoco del distaccamento cittadino, hanno poi completato l’opera di spegnimento. Sul posto intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale.

L’ipotesi investigativa privilegiata è quella di un rogo accidentale, ma in mancanza di certezze resta in piedi la pista della matrice dolosa.