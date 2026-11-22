Atto vandalico oppure un danneggiamento mirato? È questo l’interrogativo al centro delle indagini avviate dagli agenti del Commissariato di Canicattì, coordinati dalla Procura di Agrigento, dopo l’incursione messa a segno all’interno di un complesso aziendale confiscato alla periferia della città.
Nelle ultime settimane ignoti sono riusciti a intrufolarsi nella struttura – sottratta nel settembre del 2015 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza a un canicattinese – devastando almeno una decina di sanitari dei servizi igienici.
A scoprire il raid e a formalizzare la denuncia contro ignoti è stato il custode giudiziario. Le indagini dei poliziotti si preannunciano complesse anche per l’assenza di impianti di videosorveglianza nella zona.
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