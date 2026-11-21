Quasi 39 mila euro di sanzioni amministrative e circa 500 chilogrammi di pesce sequestrato e avviato alla distruzione perché non idoneo al consumo. È questo il bilancio di un’operazione mirata alla sicurezza alimentare condotta dai carabinieri delle Stazioni di Agrigento e Porto Empedocle, insieme al personale del Dipartimento Veterinario dell’Asp di Agrigento.

I controlli si sono concentrati sia sulla rete stradale sia presso alcune attività commerciali del settore ittico. Lungo le arterie del territorio, militari e tecnici sanitari hanno fermato due furgoni adibiti al trasporto e alla vendita di prodotti ittici.

A bordo è stato trovato pesce decongelato sprovvisto della documentazione obbligatoria per certificarne la provenienza e la tracciabilità. Per i due venditori sono scattate multe per un totale di 24.830 euro, comprensive di una sanzione da 830 euro per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche senza la necessaria autorizzazione.

Le verifiche sono poi proseguite in una pescheria di Porto Empedocle, dove sono emerse irregolarità analoghe sulla tracciabilità del pescato, oltre a violazioni delle norme igienico-sanitarie e delle procedure di autocontrollo Haccp. Al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni per altri 14.000 euro. Tutto il prodotto ittico sequestrato – circa mezza tonnellata – è stato affidato a una ditta specializzata per lo smaltimento.

L’intervento rientra nel piano di monitoraggio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Agrigento per contrastare le frodi alimentari e tutelare la salute dei consumatori.

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