Continua senza sosta il contrasto all’abbandono indiscriminato di spazzatura a Favara. L’occhio elettronico delle telecamere e il lavoro costante del Nucleo Ambientale della Polizia Locale, guidato dall’ispettore Alessandro Lombardo, hanno permesso di individuare e sanzionare numerosi cittadini colti nell’atto di depositare abusivamente sacchetti e rifiuti di ogni genere. Le attività di controllo si stanno concentrando soprattutto in alcune aree critiche del territorio comunale, ormai note per essere prese di mira dagli incivili.

Tra le zone più colpite spiccano Fonte Canali, l’area nei pressi dell’isola ecologica, via dei Mille e piazza Garibaldi. Proprio in questi punti, i monitoraggi della Polizia Locale hanno registrato comportamenti reiterati che danneggiano il decoro urbano e l’igiene pubblica.

Ciò che emerge dai filmati solleva anche una seria riflessione sociale ed educativa. In diversi casi, infatti, le telecamere hanno immortalato persone che abbandonano i rifiuti con sconcertante serenità, talvolta compiendo il gesto illecito anche in presenza dei propri figli, trasmettendo così un esempio fortemente diseducativo alle nuove generazioni.

Nonostante l’ostinazione di una minoranza di cittadini che preferisce non uniformarsi alle regole, la stragrande maggioranza della comunità favarese dimostra invece una crescente sensibilità ambientale. I dati ufficiali confermano infatti un trend più che positivo: la raccolta differenziata a Favara continua a salire, toccando nel mese di agosto la percentuale record del 61,9%.

“Un dato altissimo se consideriamo che durante il mese si sono svolti diversi concerti e spettacoli che hanno richiamato a Favara migliaia di persone – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. La strada è quella giusta, continuiamo a percorrerla. Ai cittadini dico: adeguatevi, non smetteremo di sanzionarvi”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp