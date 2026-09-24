Il 26 settembre 2026 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, il museo archeologico regionale Pietro Griffo di Agrigento apre le sue porte con una apertura straordinaria serale, dalle ore 20 alle ore 23 con ultimo ingresso alle 22,30, al costo di 1 euro. Per approfondire la storia del Museo è disponibile una visita speciale dedicata alla sua storia e alle trasformazioni del poggio di San Nicola.
“Dall’antica Akragas al complesso medievale di San Nicola, fino al museo progettato nel Novecento da Franco Minissi: un percorso attraverso oltre duemila anni per osservare non soltanto i reperti, ma anche architetture, luce, prospettive e paesaggio, scoprendo come ogni epoca abbia reinterpretato le tracce di quella precedente – si legge in una nota del Parco -. Un museo sopra la città”.
Tutela, trasformazioni, vecchi e nuovi sguardi, una visita condotta dallo storico e intellettuale agrigentino Beniamino Biondi.
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