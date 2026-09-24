“Naza” arriva ad Agrigento: alla Multisala Ciak il documentario premiato a Venezia

Dal 28 al 30 settembre il film d’inchiesta di Yuval Abraham e Rachel Szor. Premio Speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, raccoglie testimonianze anonime dall’intelligence e dall’apparato militare israeliano sulle operazioni nella Striscia di Gaza

AGRIGENTO – Dopo il passaggio in concorso alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha conquistato il Premio Speciale della Giuria, Naza arriva anche ad Agrigento. Il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor sarà proiettato alla Multisala Ciak dal 28 al 30 settembre. Il riconoscimento ottenuto a Venezia è confermato dal palmarès della Mostra e dalla scheda ufficiale del film.

Un film d’inchiesta di 80 minuti, girato principalmente di notte sui tetti di Tel Aviv e costruito attraverso testimonianze raccolte in forma anonima. Al centro ci sono i sistemi e le procedure utilizzati nelle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza e il loro impatto sulla popolazione civile palestinese. La pellicola raccoglie le testimonianze di 24 persone provenienti dall’intelligence e dall’apparato militare israeliano.

Il progetto nasce da un lavoro sviluppato nell’arco di tre anni e dalle rivelazioni emerse attraverso il giornalismo d’inchiesta di The Guardian, insieme alle testate +972 Magazine e Local Call. Lo stesso Guardian figura tra i produttori del documentario insieme a JW Films.

I due registi spiegano di avere realizzato il film partendo dalla loro posizione di israeliani e dalla volontà di analizzare dall’interno i meccanismi delle operazioni e delle decisioni militari. Il documentario utilizza le testimonianze per ricostruire processi di individuazione e approvazione degli obiettivi, affrontando un tema fortemente controverso e lasciando spazio anche ai silenzi e alle contraddizioni delle persone intervistate.

Naza arriva così nelle sale italiane pochi giorni dopo il riconoscimento veneziano. I Wonder Pictures, distributore italiano, ha programmato l’uscita evento dal 28 al 30 settembre in numerosi cinema italiani.

Per Abraham e Szor si tratta di un nuovo lavoro dopo l’esperienza di No Other Land: i due facevano parte del gruppo di quattro autori del documentario che ha conquistato l’Oscar 2025 per il miglior documentario.

Quello proposto alla Multisala Ciak sarà dunque un appuntamento che mette insieme cinema e giornalismo d’inchiesta, affrontando attraverso fonti interne una delle questioni più drammatiche e controverse dell’attualità internazionale. Un film che non si propone soltanto di raccontare, ma di offrire allo spettatore elementi e testimonianze con cui confrontarsi.

“Naza” sarà alla Multisala Ciak di Agrigento dal 28 al 30 settembre. I biglietti sono già disponibili attraverso i canali della sala.

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