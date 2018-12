Quattordici comuni dell’agrigentino conferiranno i rifiuti indifferenziati a Bellolampo, Palermo. Si tratta di Agrigento, Aragona, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara (che in parte conferisce anche in altri due impianti), Joppolo Giancaxio, Montallegro, Racalmuto, Realmonte, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e Siculiana. Questo per effetto del cambiamento dell’elenco dei Comuni che conferivano alla discarica di Enna da parte della Regione.