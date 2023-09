I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno arrestato otto immigrati perché tornati a Lampedusa, nonostante fossero gravati dai decreti di respingimento per cinque di loro e di espulsione per gli altri tre.

La scoperta nel corso delle operazioni di identificazione, con rilievo delle impronte digitali e fotosegnalazioni. gli agenti in poco tempo sono riusciti ad accertare che gli 8 migranti in Italia c’erano già stati e che non potevano più tornarci.

Sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, nell’hotspot di contrada “Imbriacola”.