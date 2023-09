L’Akragas è pronto a rafforzare la sua squadra dopo la sconfitta nel derby, e il nuovo acquisto che promette di portare esperienza e solidità difensiva è Giordano Pantano. Nato nel 1992, Pantano può vantare una carriera nel calcio italiano con diverse stagioni in Serie C alle spalle. Nella scorsa stagione, ha militato con l’Aglianese in Serie D.

Il percorso di Pantano nel mondo del calcio lo ha visto crescere nel settore giovanile della Lazio, prima di fare il suo debutto tra i professionisti con la Pro Patria. Successivamente, ha giocato per squadre come il Sorrento, la Lucchese e il Lumezzane. Nel 2016, ha fatto un’interessante parentesi in Islanda, indossando la maglia dell’Umf Selfoss per due campionati.

Tornato in Italia, Pantano ha continuato la sua carriera nelle serie minori, tra cui una stagione con la Sanremese due anni fa. La sua versatilità gli consente di coprire diversi ruoli difensivi, il che lo rende un prezioso rinforzo per l’Akragas.

Con l’esperienza accumulata nel corso degli anni e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni in difesa, Giordano Pantano potrebbe dimostrarsi un elemento chiave per il successo della squadra. Gli appassionati dell’Akragas sicuramente seguiranno con interesse le sue prestazioni nella prossima stagione.