I carabinieri della Compagnia di cittadina hanno ricostruito l’assalto di ieri notte alla gioielleria “La Cagnina” lungo il centralissimo Corso Umberto a Licata. Ad agire è stata una banda composta da sei malviventi incappucciati giunti con un camion Iveco con a bordo un piccolo escavatore, un’autovettura e un fuoristrada. Il mezzo pesante sarebbe stato rubato nelle ore precedenti.

Con l’Utilizzo dell’escavatore i ladri hanno sfondato la saracinesca d’ingresso e la porta blindata dell’esercizio commerciale per asportare i preziosi presenti all’interno. Prima di operare sulla cassaforte, sono tornati sui loro passi, dandosi alla fuga alla vista di una pattuglia dell’Arma in arrivo sul luogo dell’evento.

I delinquenti avevano interdetto anche l’accesso al Corso Umberto dalla piazza Progresso collocando una rete del tipo da cantiere, di fatto, chiudendo la strada. I militari dell’Arma, hanno acquisito e visionato le telecamere di video sorveglianza di Corso Umberto e dintorni.

