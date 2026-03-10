Il Teatro Pirandello di Agrigento richiama al rispetto dopo quanto accaduto durante le matinée dedicate agli studenti nell’ambito delle iniziative del Mandorlo in Fiore, quando centinaia di giovani hanno affollato la storica sala teatrale.

Un invito al rispetto di uno dei luoghi più rappresentativi della cultura cittadina. A intervenire con una nota è Andrea Cirino, vicepresidente della Fondazione Teatro Pirandello, che richiama l’attenzione su quanto accaduto durante le matinée dedicate agli studenti nell’ambito delle iniziative collegate al Mandorlo in Fiore.

Nel corso della mattinata, che ha visto l’esibizione dei gruppi folkloristici davanti a centinaia di giovani, alcuni palchetti del Teatro Pirandello hanno riportato dei danneggiamenti. Un episodio che ha spinto Cirino a invitare a una riflessione sul valore e sulla tutela di uno dei principali presidi culturali della città.

«Il Teatro non è soltanto uno spazio di spettacolo – afferma Andrea Cirino – ma prima di tutto un luogo simbolo della cultura, un patrimonio della città che merita attenzione, rispetto e consapevolezza da parte di chi vi entra».

La presenza di tanti giovani viene comunque letta come un segnale positivo. «Durante le matinée dedicate agli studenti il Teatro Pirandello è stato letteralmente preso d’assalto da centinaia di ragazzi – sottolinea – e questo è certamente un fatto positivo, perché vedere tanti giovani partecipare e vivere un luogo di cultura rappresenta sempre un motivo di soddisfazione».

Allo stesso tempo, però, quanto accaduto invita a prestare maggiore attenzione. «Nel corso della mattinata alcuni palchetti del teatro hanno riportato dei danneggiamenti, episodi che non dovrebbero verificarsi in uno spazio che rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali della città».

Cirino chiarisce che non si tratta di un rimprovero, ma di un richiamo alla responsabilità. «Il Teatro Pirandello è da sempre aperto alla città e soprattutto ai giovani – aggiunge – perché crediamo profondamente nel valore educativo e formativo della cultura. Tuttavia è importante ricordare che entrare in teatro significa anche riconoscere il valore del luogo che ci ospita e comportarsi con il rispetto che merita».

Infine l’invito a garantire maggiore attenzione durante eventi con grande partecipazione. «È fondamentale che, quando le iniziative coinvolgono un grande numero di partecipanti, vengano assicurate le condizioni di ordine e di attenzione necessarie a tutelare uno spazio che appartiene a tutta la comunità».

L’obiettivo, conclude Cirino, resta quello di continuare a fare del Teatro Pirandello «un punto di riferimento culturale per la città e un esempio per le nuove generazioni, un luogo in cui i giovani possano crescere nel segno della cultura, della bellezza e del rispetto».

