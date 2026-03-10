Appena arrivato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” avrebbe preteso di entrare subito, e all’invito di attendere il turno è andato in escandescenze. Prima ha inveito contro il personale in servizio, poi ha afferrato l’asta in metallo che sostiene la flebo e ha tentato di aggredire una guardia giurata.

Si sono vissuti momenti di tensione, l’altro giorno, al presidio ospedaliero di Licata. Ad accorrere evitando il peggio sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino.

Protagonista del parapiglia un quarantottenne licatese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico ufficiale e interruzione di Pubblico servizio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp