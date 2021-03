Riconoscimento per Rosario Perrone, osservatore arbitrale di Serie A

Riconoscimento, questa mattina, al Comune di Agrigento, dal sindaco, Franco Micciché, per l’osservatore degli arbitri, Rosario Perrone. Perrone è stato accompagnato dal presidente AIA della provincia di Agrigento Gero Draghi. Oltre al sindaco presenti il consigliere comunale Angelo Vaccarello e l’assessore allo sport Costantino Ciulla.

Il sindaco Franco Miccichè, insieme all’assessore allo Sport Costantino Ciulla e al consigliere comunale Angelo Vaccarello, ha consegnato questa mattina una targa all’arbitro dell’Aia di Agrigento Rosario Perrone approdato recentemente in serie A. Un traguardo che rende prestigio alla sezione di Agrigento dell’associazione arbitri, ma anche alla nostra città, come ha affermato il sindaco Miccichè durante la consegna del riconoscimento avvenuto anche alla presenza del presidente dell’AiA provinciale, Gero Drago. Al termine c’è stato anche il tempo per discutere della richiesta degli arbitri di avere in concessione uno spazio dove potersi allenare. Si è convenuto sull’utilizzo del campo di Fontanelle, dopo aver stipulato un protocollo d’intesa e concordato giorni e orari disponibili.