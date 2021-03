Detenuta tenta di togliersi la vita in cella: soccorsa e salvata in tempo

Attimi di apprensione per le sorti di una detenuta, di nazionalità italiana, che ha tentato il togliersi la vita, all’interno della propria cella, nella sezione femminile, della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, di Agrigento. Grazie alle agenti in servizio è stato possibile salvare la vita alla donna che, ha tentato di suicidarsi, utilizzando alcune lenzuola.

“E’ stato evitato il peggio per la prontezza, e alla professionalità delle poliziotte penitenziarie intervenute, tra cui una componente della nostra segretaria provinciale siciliana – affermano il segretario generale della Federazione sindacati autonomi, Coordinamento nazionale polizia penitenziaria, Giuseppe Di Carlo, il vice segretario regionale dello stesso sindacato Calogero Spinelli, e il segretario provinciale Fsa Cnpp Fabio Casalicchio -. Dispiace la poca attenzione dei giornali, su un fatto che, vede protagonisti le donne e gli uomini della polizia Penitenziaria nel salvataggio del bene più prezioso, ovvero una vita umana. Fa più clamore far passare tutta la polizia Penitenziaria per aguzzini e torturatori, che ‘Angeli’ con la divisa!”.

Al momento sono sconosciuti i motivi che hanno spinto la detenuta a tentare di mettere in atto l’insano gesto. La detenuta, successivamente è stata accompagnata all’ospedale “San Giovanni di Dio”, di Agrigento per le cure del caso.