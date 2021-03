Con l’auto si scontra con un camion, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto sulla circonvallazione, proprio all’incrocio con la via Canova e la via Imbornone, all’ingresso di Ribera. La giovane alla guida di una autovettura, Citroen C2, si è scontrata con un grosso camion.

Sul luogo è arrivata l’ambulanza del 118, che ha trasportato l’automobilista al pronto soccorso dell’ospedale di Ribera. Il sinistro stradale poteva trasformarsi una tragedia perché la vettura nell’impatto ha sfondato il serbatoio del gasolio del mezzo pesante. Il carburante, centinaia di litri, si è riversato sull’asfalto.

I carabinieri della Tenenza, di Ribera hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.