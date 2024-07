Giuseppe Greco ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale nel Primo Concorso Fotografico Nazionale denominato “I RITI DELLA SETTIMANA SANTA,” organizzato da Europassione per l’Italia. Questo concorso si concentra sulle Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo e i Riti Processionali che si tengono durante la Settimana Santa nei 31 paesi sede delle associazioni partecipanti.

Greco si è classificato secondo grazie al suo talento e alla sua capacità di catturare l’essenza di queste celebrazioni uniche. La sua fotografia si è distinta per la rappresentazione autentica e emozionante di un momento di forte impatto visivo.

Il concorso, che ha già visto la partecipazione di numerosi fotografi da tutta Italia, ha premiato al primo posto Mimmo Pastorelli e al terzo posto Ciro Monteleone. Le premiazioni si svolgeranno a Nettuno il 28 settembre, durante una cerimonia che vedrà anche l’assegnazione di sette menzioni speciali.

Europassione per l’Italia ha promosso il concorso con l’obiettivo di documentare non solo le rappresentazioni della Passione di Cristo, ma anche il contesto in cui si svolgono. I partecipanti hanno immortalato il pubblico, la preparazione delle scene, le prove dei figuranti e il “dietro le quinte,” offrendo una visione completa di queste tradizioni radicate nel territorio.

In occasione del concorso, è in preparazione un fotolibro che raccoglierà le opere di tutti i partecipanti, ciascuno con una fotografia rappresentativa del proprio lavoro. Questo volume celebrerà l’iniziativa e metterà in luce il talento fotografico emerso durante la competizione.

Ecco la fotografia di Giuseppe Greco che ha conquistato la seconda posizione, dimostrando il suo talento cristallino e la sua abilità nel catturare momenti di forte suggestione visiva.