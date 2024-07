Il mondo del lavoro è molto dinamico e, ancor più rispetto al passato, sono tanti coloro che valutano un cambio di carriera. Tra le ragioni per cui un professionista che lavora in un’azienda di Catania voglia cambiare lavoro sono tante e molto diverse tra loro. C’è chi sente la necessità di nuovi stimoli e di obiettivi professionali diversi da quelli cui si è dedicato per anni; altri invece potrebbero cercare una crescita economica che l’azienda presso cui lavora non gli garantisce.

Ci sono poi tutti coloro che hanno vissuto e vivono sindrome da burnout e cercano un ruolo e una mansione meno stressante e invalidante. Parallelamente c’è anche chi, anche a fronte di mutate esigenze personali, vorrebbe trovare un impiego più flessibile, magari con orari più sostenibili o con la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Qualunque sia la causa che spinge un professionista a valutare un cambio di carriera a Catania vediamo più nel dettaglio alcuni consigli per rendere tale passaggio più semplice e conveniente.

5 consigli per un cambio di carriera a Catania rapido e gratificante

1-Valuta le posizioni disponibili

Una volta maturata la convinzione di cambiare lavoro è necessario valutare quali sono le posizioni aperte. Tra le varie offerte di lavoro a Catania è importante concentrarsi non solo su quelle relative alla posizione che già si ricopre, ma anche posizioni similari per le quali potrebbero esserci percorsi di carriera più gratificanti.

2-Analizza le competenze richieste

L’analisi delle offerte di lavoro è utile anche per capire quali sono le competenze, sia soft skills che hard skills, che le aziende di quel settore ricercano. Questa ricerca aiuta a capire quali elementi del proprio percorso professionale evidenziare sia nel curriculum che in fase di presentazione e di colloquio.

3-Colma le competenze mancanti

Il cambio di carriera può essere anche l’occasione per fare un po’ il punto della propria situazione professionale e valutare l’iscrizione e la partecipazione a vari corsi di formazione. Da quelli per acquisire competenze linguistiche a quelli per migliorare le abilità informatiche o quelli specifici per il proprio settore di competenza; per ambire a posizioni più remunerative o vantaggiose può essere necessario colmare alcune lacune.

4-Rivolgiti alle aziende concorrenti

Una buona strategia per un cambio di carriera è quello di contattare direttamente le aziende concorrenti inviando una candidatura spontanea. Per trovare lavoro non serve sempre che ci siano delle selezioni aperte. Provenire da una realtà concorrente può essere interessante per un’altra azienda per portare nel proprio team un professionista già formato ed esperto da inserire nel proprio organico. Spesso in questi casi l’aumento della RAL è uno dei mezzi con cui le aziende invogliano i collaboratori ad accettare le proprie condizioni.

5-CV e colloquio

Potrebbe essere passato qualche anno dall’ultima volta che hai messo mano al curriculum vitae o sostenuto un colloquio di lavoro. In prospettiva di un cambio di carriera aggiorna il curriculum mettendo in mostra gli aspetti più importanti e di interesse per i recruiter ed esercitati a sostenere un colloquio di lavoro così da aumentare le possibilità di trovare lavoro ed essere assunto.