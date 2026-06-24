Nel 2025 in Sicilia sono state registrate 9.119 segnalazioni di operazioni sospette, pari al 5,6% del totale nazionale, un dato che colloca la regione al sesto posto in Italia. L’Isola si conferma tra le regioni italiane più attive nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno degli strumenti principali per individuare movimenti finanziari anomali e contrastare fenomeni di riciclaggio di denaro e finanziamento illecito. Secondo l’analisi, le 9.119 segnalazioni effettuate nell’Isola segnano un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.
A livello nazionale il numero delle comunicazioni trasmesse all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia continua a crescere.
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