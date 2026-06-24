Sei imprenditori sono stati denunciati nel corso degli ultimi controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. I militari dell’Arma hanno effettuato una stretta sui cantieri edili dell’Agrigentino con particolare attenzione al corretto impiego della manodopera. Sono diverse le irregolarità riscontrate e, nello specifico, relative al distacco illecito dei lavoratori, vale a dire quando un’impresa distacca un proprio dipendente presso un’altra in maniera fraudolenta.

A Campobello di Licata sono stati denunciati un 44enne e un 66enne del posto per aver “distaccato” ben 10 lavoratori. Un altro soggetto è stato ritenuto responsabile per aver fornito un ponteggio non conforme alle regole.

A Sciacca a finire nei guai è un imprenditore 70enne di Favara, impegnato in lavori al cimitero comunale, per aver distaccato un lavoratore. Sempre nella città termale un 40enne di Agrigento deve rispondere di distacco illecito di un lavoratore in qualità di utilizzatore. A Palma di Montechiaro, invece, un 48enne è stato deferito per utilizzo di ponteggio con impalcatura non a norma, omessa redazione progetto ponteggio e difformità disegni esecutivi ponteggio nel Pimus.

Complessivamente, gli specialisti dell’Arma hanno individuato cinque lavoratori assunti irregolarmente ed elevato sanzioni e ammende per un valore totale di 25 mila euro.

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