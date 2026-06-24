Pizza, territorio e grani siciliani: Realmonte applaude la prima edizione della Scala dei Turchi Pizza Fest

La Scala dei Turchi e, in particolare, il suggestivo scenario del Madison di Realmonte, si confermano ancora una volta luoghi capaci di ospitare eventi di richiamo e di qualità. Tra il mare, il bianco della falesia e una location ormai punto di riferimento per manifestazioni di prestigio, è andata in scena la prima edizione della Scala dei Turchi Pizza Fest, un appuntamento interamente dedicato alla valorizzazione della pizza siciliana, dei grani dell’Isola, dei prodotti Slow Food e delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Quello organizzato da Antonio Lupo, responsabile Sicilia della World Pizza Academy, è stato un vero e proprio numero zero che guarda già al futuro. Un progetto nato non per decretare vincitori o assegnare premi, ma per accendere i riflettori su pizzaioli, farine e materie prime siciliane.

«Più che un evento, questa è una scommessa e un progetto che abbiamo costruito insieme a Slow Food», ha spiegato Antonio Lupo. «L’obiettivo è dare un’identità alla pizza di qualità siciliana promuovendo i prodotti del territorio. La pizza siciliana dovrebbe contenere almeno un ingrediente Slow Food: dalla Vastedda del Belice al formaggio di capra Girgentana, fino alla cipolla paglina. Vogliamo valorizzare ciò che la nostra terra produce».

La risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa. Le presenze registrate hanno superato le più rosee previsioni degli organizzatori, creando inevitabilmente qualche difficoltà nelle prime fasi della serata. Un entusiasmo che ha però premiato il lavoro dei dieci pizzaioli protagonisti della manifestazione, impegnati nella preparazione delle proprie creazioni davanti agli ospiti.

Tra i sostenitori dell’iniziativa non poteva mancare Slow Food Agrigento, rappresentata da Massimo Brucato, che ha sposato fin da subito il progetto.

«Slow Food sostiene questa manifestazione perché il cibo deve essere buono, pulito e giusto, e questo vale anche per la pizza», ha sottolineato Brucato. «In una pizzeria siciliana i prodotti del territorio devono essere protagonisti, a partire dai grani tradizionali siciliani. Per noi questa è una scommessa importante e sono felice che già alcuni pizzaioli abbiano chiesto formazione per imparare a lavorare i grani antichi».

Soddisfatto anche il sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, che ha evidenziato il valore strategico di iniziative capaci di coniugare gastronomia, turismo e promozione territoriale.

«Realmonte continua a dimostrare di essere una location ideale per eventi di questo genere», ha detto il primo cittadino. «Dopo il successo del Congiurone Fest, oggi ospitiamo il Pizza Fest nella splendida cornice del Madison, una realtà importante per il nostro territorio. A breve presenteremo il calendario di Costa Bianca 2026 con numerosi appuntamenti che accompagneranno l’estate fino a fine agosto».

A fare gli onori di casa è stato Mimmo Arena, imprenditore e proprietario del Madison, che con grande sincerità ha voluto rivolgere un pensiero agli ospiti.

«Questa è una prima edizione e, come ogni prima edizione, presenta difficoltà organizzative e logistiche. Vi chiedo scusa se qualcosa non è andato come previsto. Organizzare un evento con dieci pizzaioli e centinaia di persone richiede mesi di lavoro. Abbiamo cercato di risolvere ogni problema e speriamo che tutti possano portare a casa un bel ricordo di questa serata».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche Santo Bruzio, presidente della World Pizza Academy.

«La pizza oggi ha conquistato un ruolo centrale nella gastronomia italiana grazie alla qualità degli ingredienti e alla professionalità dei pizzaioli. Eventi come questo servono proprio a promuovere le peculiarità dei territori e i prodotti che li rendono unici».

Tra impasti, farine, prodotti tipici, spettacoli di pizza acrobatica e confronto tra professionisti, la prima edizione della Scala dei Turchi Pizza Fest ha centrato il suo obiettivo: raccontare una Sicilia autentica attraverso uno dei suoi simboli gastronomici più amati.

Non una gara e nemmeno un concorso, ma un festival dedicato alla cultura della pizza siciliana, nato per valorizzare chi ogni giorno sceglie di lavorare con ingredienti locali e qualità certificata. Il successo di pubblico registrato al Madison lascia già immaginare che quella andata in scena a Realmonte sia soltanto la prima di una lunga serie di edizioni.

La pizza siciliana ha trovato la sua festa. E Realmonte ha risposto presente.

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