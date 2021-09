Riceve Sms e clicca sul link: dalla carta spariscono 1.500 euro

Prima un messaggio arrivato sul cellulare da parte di Poste Info, per comunicargli un problema all’utenza telefonica, e con l’invito a cliccare su un link inserendo i dati anagrafici, compresi quelli della PostaPay Evolution. Poi, dopo avere cliccato su quel link, la chiamata di un fantomatico operatore delle Poste che gli comunicava l’accesso anomalo sulla sua carta PostaPay, motivo per il quale, per motivi di sicurezza, la carta sarebbe stata bloccata e sostituita. Lo stesso operatore ha consigliato di trasferire il saldo in un’altra carta, ma l’operazione doveva essere eseguita in uno sportello Postamat.

Cosa che ha fatto, ma da lì a poco, dalla sua PostaPay è sparito l’intero saldo: 1.538,12 euro. Vittima dell’ennesima truffa informatica un agrigentino ventisettenne che, non ha potuto far altro che recarsi all’ufficio Denunce della Questura, e formalizzare una denuncia a carico di ignoti. I poliziotti della sezione Volanti dopo avere raccolto il racconto del giovane, e ricostruito i fatti, hanno avviate le indagini.