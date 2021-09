Scoppia incendio di erba secca, e distrugge due auto

Scoppia un incendio in un terreno ricoperto di erba secca, e le fiamme propagandosi distruggono due autovetture, una Fiat Marea, e una Honda Crv, che erano state consegnate ad un’officina per essere rottamate. E’ accaduto alle 22 circa di mercoledì in via Dell’Autonomia Siciliana, a Realmonte.

Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri della Stazione di Realmonte. I primi hanno circoscritto e domato il rogo, mentre i militari dell’Arma hanno invece avviato le indagini per accertare la matrice del rogo.

Pochi dubbi sul fatto che l’incendio alle sterpaglie, che è arrivato appunto anche alle due vetture sia stato appiccato da qualcuno.