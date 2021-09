Ordine degli ingegneri, dipartimenti e commissioni all’opera per “ lo sviluppo del territorio”

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, presenterà domani, sabato 18 settembre, alle 10:30, nei locali dell’Ordine siti in Via Gaglio, ad Agrigento, il lavoro svolto e gli obiettivi dei nuovi Dipartimenti, Commissioni e Comitati per il quadriennio 2021-2025.

Trascorsa la pausa estiva ben 200 Ingegneri si sono già messi all’opera nell’ambito dei 23 Dipartimenti/Commissioni istituiti nell’ultimo Consiglio dell’agosto scorso.

Si tratta di giovani, meno giovani, professionisti puri con esperienza ultra ventennale, docenti e dipendenti pubblici esperti nei settori di interesse della nostra categoria, che svolgono l’attività nella Provincia. Ingegneri che hanno accolto l’invito del Consiglio, rappresentato dal Presidente , Achille Furioso, di mettersi in gioco e a disposizione degli iscritti e della collettività, per dare un forte impulso allo sviluppo del territorio, anche per invertire il circolo vizioso in cui versa la zona Sud Occidentale della Sicilia, a causa del grave gap infrastrutturale rispetto al resto d’Italia e d’Europa.

In questa settimana si sono già insediate ben 20 commissioni e dipartimenti, tra cui si annoverano: Rapporti Enti Pubblici; Transizione al Bim; Transizione Ecologica; Lavori Pubblici, Grandi Infrastrutture e PNRR. Tutti i nomi delle commissioni e dei loro componenti verranno forniti nel corso della conferenza stampa.

Si é anche insediato il “ C.O.C.I.“ (Comitato Organizzazione del Convegno Infrastrutture) che si sta adoperando, in sinergia con gli altri comitati interni alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), per il“Convegno sul PNRR e sulle infrastrutture in Provincia di Agrigento ”. L’importante evento, che vedrà la partecipazione di Soggetti istituzionali più autorevoli in materia, è previsto il 30 ottobre presso il Teatro Pirandello di Agrigento.

La Commissione Disciplina Territoriale (C.D.T.) si insedierà la settimana prossima.

Inoltre, sabato si insedierà il neo istituito “Comitato PastPresident”, composto dai precedenti Presidenti dell’Ordine. Si tratta di una novità assoluta, in campo nazionale nel modo ordinistico, con lo scopo di valorizzare la professionalità e l’esperienza dai Presidenti che potranno, in tal modo, continuare a rappresentare per gli iscritti una risorsa importante.