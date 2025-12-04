Riconosciuto responsabile di una serie di furti in concorso con altri soggetti. Di lui non c’erano però più tracce, si era reso irreperibile, dal febbraio del 2023. È stato rintracciato mentre tranquillamente passeggiava in via Matteotti a Menfi, nei pressi della villa comunale del centro menfitano.

Un trentunenne, di nazionalità polacca, residente a Menfi, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della locale Stazione che sono riusciti a eseguire, dopo anni di ricerche appunto, l’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

Il trentunenne deve scontare un anno reclusione. È stato portato alla Casa circondariale di Sciacca.

