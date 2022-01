Riccardo Gallo ricorda il maestro Pippo Flora

“Il maestro Pippo Flora è stato per la città di Agrigento una fonte preziosa e inesauribile di creatività artistica, sempre originale, costellata da successi e traguardi, apprezzata e riconosciuta anche in ambito nazionale”. Così ricorda Pippo Flora l’onorevole Riccardo Gallo, che aggiunge: “In me, e in quanti lo hanno conosciuto, è impresso il suo tratto affabile, gioviale, pacato e disponibile. Pippo Flora è stato per decenni un riferimento artistico e culturale per tante generazioni. Adesso restano i suoi insegnamenti e le sue opere, da conservare e tramandare”.