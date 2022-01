Iscrizioni scuola, il dirigente del Montalcini incontra i genitori

In occasione delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, Luigi Costanza, incontra i genitori dei possibili futuri studenti degli 8 plessi ubicati tra villaggio Mosè, Peruzzo e San Leone. Durante l’incontro, in programma il 21 gennaio, verranno chiariti tutti gli aspetti delle modalità di iscrizione, per l’anno scolastico 2021-2022 , e il dirigente risponderà ad eventuali dubbi e perplessità circa il nuovo percorso educativo che gli alunni si apprestano ad intraprendere. Gli incontri si terranno on line, sulla piatta Meet , dalle 12.30 alle 13.30 per i plessi Federico II e Hack, mentre per le scuole dell’infanzia e le primarie dalle 13.30 alle 14.