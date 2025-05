Il sogno della promozione in Serie C si infrange per i Ribera Knights nella decisiva gara 3 dei playoff, disputata al PalaMoncada di Porto Empedocle. A festeggiare è invece la Virtus Trapani, che con il punteggio di 63-65 ribalta i pronostici e conquista una storica promozione.

Il match si è rivelato equilibrato e carico di tensione, con entrambe le squadre protagoniste di una gara intensa ma a tratti nervosa. Ribera, dopo un buon avvio e due quarti chiusi in vantaggio, ha visto gli avversari rientrare punto dopo punto. Decisivo il finale, dove la Virtus ha trovato lucidità e concretezza per operare il sorpasso e difenderlo fino alla sirena.

Il successo porta la firma di un gruppo solido, composto da atleti legati alla pallacanestro locale e da giocatori di esperienza come Ariel Svoboda, che ha saputo guidare la squadra nei momenti chiave. Ma è soprattutto il risultato del lavoro portato avanti dalla società trapanese, che negli anni ha investito sulla crescita dei giovani e sulla costruzione di un progetto sportivo credibile. Per Ribera resta l’amarezza per una stagione che sembrava poter culminare con il salto di categoria. Una delusione difficile da digerire, ma anche una base su cui ripartire. La Virtus Trapani conquista così un ritorno in Serie C atteso da tempo, al termine di una serie appassionante e incerta fino all’ultimo canestro.

Si ferma sul più bello il cammino dei Ribera Knights, sconfitti in gara 3 dei playoff dalla Virtus Trapani con il punteggio di 63-65. A Porto Empedocle, in una partita combattuta fino all’ultimo possesso, sono i trapanesi a festeggiare la promozione in Serie C, al termine di una serie in cui il fattore campo è sempre stato ribaltato.

FOTO ANTONINO PIRANEO

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp