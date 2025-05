Scopri i migliori 5 casino stranieri per giocatori italiani, con slot, blackjack, baccarat e tanti altri giochi. Gioca in sicurezza e divertiti!

Quali casinò online stranieri offrono il maggior numero di giochi?

L’intrattenimento da casinò online si divide in diverse categorie: giochi da tavolo, slot machine, live dealer e titoli speciali. Dai giochi dove serve abilità, come blackjack o poker, a quelli più legati alla fortuna, tipo slot o bingo – ce n’è davvero per tutti i gusti. Gli utenti italiani possono prova i casino stranieri legali oggi stesso e scoprire quali giochi dei casino stranieri fanno più al caso loro.

Tipi di giochi nei casinò online e loro tipologie

In Italia, scommesse, poker, casinò, bingo e giochi online sono solo una piccola parte dei tanti tipi di giochi da casinò online disponibili. In base alla popolarità nel paese, queste sono le categorie top:

Giochi di Slot: L’obiettivo di questo gioco è creare una combinazione di simboli uguali su una linea per vincere;

Giochi di Blackjack: Si gioca con un mazzo di carte contro il dealer. L’obiettivo è pescare carte che sommino a un valore vicino a 21, senza superarlo;

Giochi di Baccarat: Si gioca tra il giocatore e il banco. L’obiettivo è scommettere su chi vincerà tra le due mani: quella del banco o quella del giocatore. Giocando a questo gioco, il nostro team ha scoperto che ha una delle regole più semplici.

Il grafico mostra la popolarità dei principali tipi di giochi nei casinò online in Italia. Le slot sono il tipo di gioco più popolare, con il 50% di preferenze, seguite dal blackjack con il 30% e dal baccarat con il 20%. Questo evidenzia come le slot dominano le scelte dei giocatori italiani, mentre giochi come il blackjack e il baccarat, pur essendo molto amati, hanno una popolarità inferiore

Elenco dei casinò con il maggior numero di giochi per tutti i gusti

La selezione di casinò online Italia dove i giocatori locali possono provare slot, blackjack, baccarat e altri giochi da casinò online è davvero impressionante. Basato sulla nostra esperienza, abbiamo scelto i cinque migliori siti:

Dolly Casino;

Casino888;

CasinoPokerStars;

Star Casino;

CoinCasino.

Dolly Casino

Dopo averlo messo alla prova, i nostri esperti sono arrivati alla conclusione che Dolly Casino è uno dei migliori legali casino stranieri che accettano giocatori italiani. Su Dolly Casino puoi divertirti con oltre 4.000 giochi online sviluppati da più di 100 provider diversi.

Ci trovi di tutto: slot, blackjack, roulette, poker, baccarat, dadi, gratta e vinci, giochi con croupier dal vivo, crash games e giochi a vincita istantanea.

I nostri specialisti hanno verificato che Dolly Casino ha una licenza di Curaçao – uno dei regolatori più riconosciuti nel mondo del gioco online. Questo ci fa stare tranquilli: il sito è trasparente, aperto agli utenti italiani e opera rispettando la normativa italiana.

Chi decide di iscriversi su Dolly Casino per giocare a i migliori giochi casinò online si porta a casa un bonus fino a 1.000 €.

Casino888

Dai nostri test è emerso che Casino888 è uno dei migliori siti per i player italiani che vogliono il top dei giochi di casinò online in circolazione. Dopo aver creato un account su Casino888, gli utenti italiani possono scegliere tra oltre 1.400 titoli firmati dai migliori provider del settore, tipo ELK Studios, Inspired Gaming Group, NetEnt, Play’n GO e Pragmatic Play.

Tutti i giochi sono regolarmente controllati da eCOGRA, un’agenzia indipendente che testa e garantisce la correttezza del gameplay.

Il casinò ha licenze ufficiali rilasciate da autorità serie come ADM e Malta Gaming Authority, quindi segue tutte le regole severe imposte in Italia.

Appena ti registri su Casino888 ti becchi 20 € gratis, senza nemmeno fare un deposito. E se fai la prima ricarica, hai diritto a un Bonus del 100% fino a 1.000 € + 50 Free Spin.

CasinoPokerStars

Secondo la nostra esperienza diretta, un’altra top destination per provare giochi da casinò online è PokerStars, gestito dal gruppo Flutter. Flutter Entertainment è una società quotata alla Borsa di Londra e fa parte del FTSE 100 – roba seria, con standard super rigorosi per il mercato italiano.

PokerStars offre più di 1.000 giochi da casinò online, collaborando solo con provider affidabili come Microgaming, BigTimeGaming, NextGen Gaming, NYX, Playson, iSoftBet e StakeLogic.

Iscrivendoti puoi beccarti un bonus del 200% fino a 200 €. La maggior parte delle slot e dei giochi da tavolo si può anche provare gratis. Certo, non vinci soldi veri con la demo, ma è perfetta per farti un giro senza rischiare nemmeno un euro del tuo bankroll.

Star Casino

Star Casino è un casinò online con più di 5.000 giochi da provare, tra cui Slot, Giochi da Tavolo e Live Dealer. È autorizzato da ADM/AAMS e premiato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). In più, ha il via libera ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano.

Il benvenuto? Niente male: fino a 2.050 € di cashback + 150 Free Spin in regalo. Per i player italiani ci sono un sacco di promo attive, tipo: Unlimited Free Spin Push Gaming, Slots of the Week Kalamba, RubyPlay Mania Tickets, Jackpot Roulette, Blackjack Jackpot e molto altro.

Puoi anche testare i giochi da casinò online gratis direttamente dal sito, visto che la maggior parte dei titoli ha la demo con crediti virtuali infiniti, così giochi quanto ti pare senza spendere un cent.

CoinCasino

CoinCasino è un sito crypto-friendly che ti spalanca le porte a più di 4.000 giochi, e ne arrivano sempre di nuovi. Il sito è gestito da MIBS N.V., una società registrata secondo le leggi di Curaçao. Ha una licenza ufficiale rilasciata dalla Curaçao Gaming Authority con numero OGL/2024/1718/0938, in linea con il National Ordinance on Games of Chance.

Se ti registri dall’Italia, hai diritto a un Welcome Bonus bomba: 200% fino a 27.900 € + 50 Super Spins. Tutti i giochi casinò online disponibili su CoinCasino sono divisi in varie categorie: slot, giochi da tavolo, live casino, game show e giochi casual.

