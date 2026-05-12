Tre dei cinque operai erano “in nero”, alcuni mezzi utilizzati avevano la revisione scaduta e inoltre riscontrate violazioni di carattere amministrativo e penale sulla sicurezza. A finire nei guai due imprenditori agrigentini titolari di altrettante ditte. Si tratta di un quarantacinquenne e di una cinquantenne. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Sciacca. È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in un cantiere allestito a Ribera dove due ditte edili sono impegnate in lavori di riqualificazione.

Il quarantacinquenne è ritenuto responsabile di mancata formazione, presenza di mezzi con revisione scaduta, installazione quadro elettrico di cantiere non a norma e omessa verifica idoneità tecnico professionale impresa subappaltatrice. La cinquantenne, invece, per mancata sorveglianza sanitaria, omessa consegna dispositivi di prevenzione individuale, mancata formazione ed informazione e omessa redazione Pos. Elevate sanzioni per oltre 30 mila euro. Adottato un provvedimento di sospensione delle attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per l’impiego di operai senza alcun rapporto lavorativo.

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