Milano, 26 settembre 2024 – La nuova edizione della Guida Bar d’Italia 2025 del Gambero Rosso, in collaborazione con illycaffè, celebra la trasformazione del bar, da semplice luogo di consumo a fulcro di socialità e cultura. Quest’anno, la Sicilia si distingue con 83 eccellenze, di cui 3 hanno raggiunto il punteggio massimo e ben 6 sono nuove entrate.

Tra le nuove aggiunte, spicca Carlo’s Bar a Ribera, un locale che promette di diventare un punto di riferimento nella comunità. La guida evidenzia come i bar oggi siano spazi di condivisione che uniscono tradizione e innovazione. L’offerta di caffè, con metodi di estrazione alternativi e una varietà di prodotti dolci e salati, riflette un consumo più consapevole e attento alle esigenze dei clienti.

Cristina Scocchia, AD di illycaffè, sottolinea che i bar non sono più solo luoghi di consumo, ma centri di eccellenza che offrono un’esperienza completa ai clienti. La Sicilia, con le sue tradizioni e la sua cultura culinaria, continua a giocare un ruolo centrale in questo panorama, contribuendo all’evoluzione del bar come spazio di convivialità.

Il nuovo ingresso di Carlo’s Bar a Ribera e gli altri locali siciliani si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso la qualità e la sostenibilità, facendo della nuova guida un importante riconoscimento per il settore.

Per ulteriori dettagli, consulta la Guida Bar d’Italia 2025 disponibile online.