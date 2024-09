L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento ha annunciato il concorso “Agrigento 2025-2045 – Visioni Letterarie e Infrastrutturali”, un’iniziativa rivolta ai giovani per esplorare il futuro della città attraverso l’immaginazione letteraria e l’innovazione tecnologica. Questa competizione si inserisce nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 e ha l’obiettivo di stimolare un dibattito culturale e infrastrutturale sul futuro della comunità.

Il concorso richiede ai partecipanti di realizzare un video utilizzando l’Intelligenza Artificiale (IA) per combinare tecnologia e creatività. I video dovranno presentare idee per un nuovo sviluppo infrastrutturale ad Agrigento, impattando positivamente sull’urbanistica, la cultura, il turismo e l’economia locale. Ambientati nella storica città, i video dovranno far rivivere almeno uno dei tre celebri scrittori agrigentini: Luigi Pirandello, Andrea Camilleri o Leonardo Sciascia. Attraverso le loro opere, i partecipanti potranno affrontare il tema delle infrastrutture future, considerando progetti come il porto, l’aeroporto, il Ponte sullo Stretto e le ferrovie ad alta velocità.

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, ha commentato: “Il concorso rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di confrontarsi con il futuro della nostra città. Attraverso l’intelligenza artificiale e l’incontro con i nostri grandi autori del passato, i partecipanti potranno dar vita a proposte innovative che contribuiranno a stimolare il dibattito culturale e tecnico sulla nostra comunità. È il nostro modo di investire nelle nuove generazioni e nel futuro del nostro territorio.”

Il concorso è aperto a studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e universitari italiani, con un’età massima di 22 anni alla data di scadenza del bando. Il premio per il miglior video è di 4.000 euro, assegnato in base ai criteri stabiliti nel bando.

La scadenza per la presentazione dei video è fissata per l’11 gennaio 2025. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il bando completo sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.