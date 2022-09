Rapinato corriere, banditi si portano via 31 colli

Dopo aver effettuato una consegna, è stato bloccato da due banditi in sella ad un ciclomotore, armati di un coltello che, si sono fatti aprire il furgone, e si sono impossessati di un contenitore di plastica con all’interno 31 colli di piccole dimensioni. Arraffato il bottino i delinquenti si sono immediatamente dileguati, lungo le vie limitrofe. La rapina è stata messa a segno in via Pico della Mirandola, a Canicattì.

L’autista, un trentasettenne, residente a Canicattì, dipendente di una ditta di corriere, che opera per conto di una grossa catena di distribuzione, ha dato subito l’allarme. Nella zona sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Sono state avviate le ricerche dei due delinquenti, ma non sarebbe saltata fuori nessuna traccia.

Appare scontato che i militari dell’Arma avrebbero già verificato l’eventuale presenza nella zona di impianti di videosorveglianza pubblici o privati. Telecamere che potrebbero anche aver ripreso qualcosa di interessante, ed utile per l’attività investigativa.