Riapre la via Luca Crescente, Cantone : “Ripristinare manto stradale. Qualcuno può farsi male”

Sui recenti lavori in via Luca Crescente, ad Agrigento, interviene il consigliere comunale Carmelo Cantone, Presidente della commissione turismo: “Dopo i lavori eseguiti in un periodo infelice, la strategica via Luca Crescente è stata restituita alla piena circolazione stradale. Interventi certamente necessari, ma che hanno creato agli agrigentini: numerosi disagi alla viabilità con lunghe file e rallentamenti. Mi accorgo però – continua Cantone- che la suddetta via è stata lasciata piena di avvallamenti e sconnessioni varie nel manto stradale, che fanno sobbalzare i tantissimi ciclomotori in transito soprattutto in questo periodo estivo. Bisogna intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’intera area e scongiurare qualche tragedia, come quelle che purtroppo hanno già interessato la nostra città. Sono certo – conclude Cantone- che l’Amministrazione Comunale, valutando i grandi rischi, vorrà intervenire con estrema solerzia”.